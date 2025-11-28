Schwacher Handel: SPI legt am Mittag den Rückwärtsgang ein

Am Freitag halten sich die Börsianer in Zürich zurück.

Der SPI verliert im SIX-Handel um 12:09 Uhr 0,04 Prozent auf 17 633,11 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,260 Bio. Euro. In den Handel ging der SPI 0,014 Prozent leichter bei 17 637,51 Punkten, nach 17 640,02 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SPI bei 17 656,86 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 17 598,32 Punkten.

So bewegt sich der SPI seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn kletterte der SPI bereits um 1,13 Prozent. Noch vor einem Monat, am 28.10.2025, lag der SPI bei 17 080,74 Punkten. Der SPI lag noch vor drei Monaten, am 28.08.2025, bei 16 957,74 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.11.2024, betrug der SPI-Kurs 15 601,84 Punkte.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2025 bereits um 13,63 Prozent aufwärts. Bei 17 689,35 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SPI. Das Jahrestief steht hingegen bei 14 361,69 Punkten.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SPI

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich derzeit Zwahlen et Mayr SA (+ 23,29 Prozent auf 180,00 CHF), DOTTIKON ES (+ 10,77 Prozent auf 360,00 CHF), SoftwareONE (+ 6,97 Prozent auf 9,05 CHF), ASMALLWORLD (+ 6,00 Prozent auf 0,80 CHF) und Leclanche (Leclanché SA) (+ 4,87 Prozent auf 0,14 CHF). Unter Druck stehen im SPI hingegen Komax (-5,90 Prozent auf 59,00 CHF), Gurit (-5,83 Prozent auf 10,34 CHF), Curatis (-5,14 Prozent auf 12,00 CHF), GAM (-4,69 Prozent auf 0,15 CHF) und Relief Therapeutics (-3,51 Prozent auf 2,75 CHF).

Welche SPI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im SPI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 831 800 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Roche-Aktie mit 277,099 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SPI.

SPI-Fundamentalkennzahlen

Die Relief Therapeutics-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten inne. Die OC Oerlikon-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 11,13 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

