Handel in Zürich: SPI am Nachmittag im Minus

Am Freitag tendiert der SPI um 15:39 Uhr via SIX 0,18 Prozent leichter bei 17 608,96 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 2,260 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,014 Prozent auf 17 637,51 Punkte an der Kurstafel, nach 17 640,02 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SPI bei 17 598,32 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 17 656,86 Punkten.

So entwickelt sich der SPI seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der SPI bislang ein Plus von 0,988 Prozent. Noch vor einem Monat, am 28.10.2025, bewegte sich der SPI bei 17 080,74 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.08.2025, wies der SPI 16 957,74 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 28.11.2024, notierte der SPI bei 15 601,84 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 stieg der Index bereits um 13,47 Prozent. Das Jahreshoch des SPI beträgt derzeit 17 689,35 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 361,69 Zählern erreicht.

SPI-Tops und -Flops

Die Gewinner-Aktien im SPI sind derzeit Zwahlen et Mayr SA (+ 23,29 Prozent auf 180,00 CHF), DOTTIKON ES (+ 8,31 Prozent auf 352,00 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (+ 5,62 Prozent auf 0,14 CHF), Züblin (Zueblin Immobilien (+ 3,48 Prozent auf 47,60 CHF) und SoftwareONE (+ 2,96 Prozent auf 8,71 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen hingegen BioVersys (-8,33 Prozent auf 22,00 CHF), GAM (-4,69 Prozent auf 0,15 CHF), Komax (-4,15 Prozent auf 60,10 CHF), Curatis (-3,56 Prozent auf 12,20 CHF) und Adval Tech (-3,06 Prozent auf 38,00 CHF) unter Druck.

SPI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. 1 162 727 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 277,099 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SPI-Werte

2025 präsentiert die Relief Therapeutics-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Die OC Oerlikon-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,13 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

