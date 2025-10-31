SPI-Titel Straumann-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Straumann-Investment von vor einem Jahr verloren

Vor Jahren in Straumann eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Straumann-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Straumann-Aktie bei 114,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das Straumann-Papier investiert hätte, hätte er nun 0,877 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 30.10.2025 85,02 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 96,92 CHF belief. Das entspricht einem Schwund von 14,98 Prozent.

Der Straumann-Wert an der Börse wurde auf 15,46 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at