Lindt Aktie

WKN: 870503 / ISIN: CH0010570767

Index im Blick 07.11.2025 09:29:52

Gute Stimmung in Zürich: SLI präsentiert sich zum Handelsstart fester

Gute Stimmung in Zürich: SLI präsentiert sich zum Handelsstart fester

SLI-Handel heute.

Am Freitag verbucht der SLI um 09:12 Uhr via SIX Gewinne in Höhe von 0,24 Prozent auf 2 015,57 Punkte. Zuvor eröffnete der Index bei 2 015,43 Zählern und damit 0,233 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (2 010,74 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 2 014,97 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2 017,20 Punkten verzeichnete.

SLI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den SLI bereits um 0,232 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 07.10.2025, verzeichnete der SLI einen Wert von 2 033,32 Punkten. Der SLI bewegte sich noch vor drei Monaten, am 07.08.2025, bei 1 983,09 Punkten. Der SLI erreichte vor einem Jahr, am 07.11.2024, den Wert von 1 961,62 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 schlägt ein Plus von 4,89 Prozent zu Buche. Bei 2 146,62 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SLI. Das Jahrestief beträgt hingegen 1 721,32 Zähler.

Tops und Flops im SLI

Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich derzeit Swatch (I) (+ 1,34 Prozent auf 162,90 CHF), VAT (+ 1,02 Prozent auf 336,30 CHF), Julius Bär (+ 1,00 Prozent auf 54,74 CHF), Partners Group (+ 0,93 Prozent auf 951,00 CHF) und Sika (+ 0,92 Prozent auf 153,75 CHF). Flop-Aktien im SLI sind derweil Sandoz (-1,33 Prozent auf 53,52 CHF), UBS (-0,62 Prozent auf 30,59 CHF), Nestlé (-0,32 Prozent auf 78,64 CHF), Lindt (-0,24 Prozent auf 12 380,00 CHF) und Straumann (-0,12 Prozent auf 96,64 CHF).

Diese SLI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 239 920 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 226,628 Mrd. Euro im SLI den größten Anteil aus.

SLI-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 10,90 zu Buche schlagen. Im Index verzeichnet die Zurich Insurance-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,29 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Alle SLI-Werte im Überblick
Historische Kursdaten
SPI-Aktien nach Marktkapitalisierung

Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

Aktien in diesem Artikel

Julius Bär 58,06 0,42% Julius Bär
Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli) 13 290,00 -0,15% Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
Nestlé SA (Nestle) 85,62 0,82% Nestlé SA (Nestle)
Partners Group AG 1 015,00 -1,50% Partners Group AG
Roche AG (Genussschein) 268,40 1,21% Roche AG (Genussschein)
Sandoz 52,88 -2,51% Sandoz
Sika AG 164,10 0,43% Sika AG
Straumann Holding AG 103,85 0,19% Straumann Holding AG
Swatch (I) 176,45 1,96% Swatch (I)
Swiss Re AG 158,30 -1,16% Swiss Re AG
Temenos AG 76,90 -1,28% Temenos AG
UBS 32,61 -1,90% UBS
VAT 357,10 0,31% VAT
Zurich Insurance AG (Zürich) 606,40 -0,20% Zurich Insurance AG (Zürich)

Indizes in diesem Artikel

SLI 2 005,87 -0,24%

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

