Gute Stimmung in Zürich: SLI präsentiert sich zum Handelsstart fester

Am Freitag verbucht der SLI um 09:12 Uhr via SIX Gewinne in Höhe von 0,24 Prozent auf 2 015,57 Punkte. Zuvor eröffnete der Index bei 2 015,43 Zählern und damit 0,233 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (2 010,74 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 2 014,97 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2 017,20 Punkten verzeichnete.

SLI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den SLI bereits um 0,232 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 07.10.2025, verzeichnete der SLI einen Wert von 2 033,32 Punkten. Der SLI bewegte sich noch vor drei Monaten, am 07.08.2025, bei 1 983,09 Punkten. Der SLI erreichte vor einem Jahr, am 07.11.2024, den Wert von 1 961,62 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 schlägt ein Plus von 4,89 Prozent zu Buche. Bei 2 146,62 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SLI. Das Jahrestief beträgt hingegen 1 721,32 Zähler.

Tops und Flops im SLI

Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich derzeit Swatch (I) (+ 1,34 Prozent auf 162,90 CHF), VAT (+ 1,02 Prozent auf 336,30 CHF), Julius Bär (+ 1,00 Prozent auf 54,74 CHF), Partners Group (+ 0,93 Prozent auf 951,00 CHF) und Sika (+ 0,92 Prozent auf 153,75 CHF). Flop-Aktien im SLI sind derweil Sandoz (-1,33 Prozent auf 53,52 CHF), UBS (-0,62 Prozent auf 30,59 CHF), Nestlé (-0,32 Prozent auf 78,64 CHF), Lindt (-0,24 Prozent auf 12 380,00 CHF) und Straumann (-0,12 Prozent auf 96,64 CHF).

Diese SLI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 239 920 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 226,628 Mrd. Euro im SLI den größten Anteil aus.

SLI-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 10,90 zu Buche schlagen. Im Index verzeichnet die Zurich Insurance-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,29 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

