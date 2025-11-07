Lindt Aktie
WKN: 870503 / ISIN: CH0010570767
|Index im Blick
|
07.11.2025 09:29:52
Gute Stimmung in Zürich: SLI präsentiert sich zum Handelsstart fester
Am Freitag verbucht der SLI um 09:12 Uhr via SIX Gewinne in Höhe von 0,24 Prozent auf 2 015,57 Punkte. Zuvor eröffnete der Index bei 2 015,43 Zählern und damit 0,233 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (2 010,74 Punkte).
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 2 014,97 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2 017,20 Punkten verzeichnete.
SLI-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht ging es für den SLI bereits um 0,232 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 07.10.2025, verzeichnete der SLI einen Wert von 2 033,32 Punkten. Der SLI bewegte sich noch vor drei Monaten, am 07.08.2025, bei 1 983,09 Punkten. Der SLI erreichte vor einem Jahr, am 07.11.2024, den Wert von 1 961,62 Punkten.
Auf Jahressicht 2025 schlägt ein Plus von 4,89 Prozent zu Buche. Bei 2 146,62 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SLI. Das Jahrestief beträgt hingegen 1 721,32 Zähler.
Tops und Flops im SLI
Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich derzeit Swatch (I) (+ 1,34 Prozent auf 162,90 CHF), VAT (+ 1,02 Prozent auf 336,30 CHF), Julius Bär (+ 1,00 Prozent auf 54,74 CHF), Partners Group (+ 0,93 Prozent auf 951,00 CHF) und Sika (+ 0,92 Prozent auf 153,75 CHF). Flop-Aktien im SLI sind derweil Sandoz (-1,33 Prozent auf 53,52 CHF), UBS (-0,62 Prozent auf 30,59 CHF), Nestlé (-0,32 Prozent auf 78,64 CHF), Lindt (-0,24 Prozent auf 12 380,00 CHF) und Straumann (-0,12 Prozent auf 96,64 CHF).
Diese SLI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 239 920 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 226,628 Mrd. Euro im SLI den größten Anteil aus.
SLI-Fundamentaldaten im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 10,90 zu Buche schlagen. Im Index verzeichnet die Zurich Insurance-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,29 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Partners Group AGmehr Nachrichten
|
07.11.25
|Börse Zürich in Rot: SLI fällt am Mittag (finanzen.at)
|
07.11.25
|Schwacher Handel in Zürich: So steht der SMI am Mittag (finanzen.at)
|
07.11.25
|Gute Stimmung in Zürich: SLI präsentiert sich zum Handelsstart fester (finanzen.at)
|
07.11.25
|Pluszeichen in Zürich: Zum Handelsstart Gewinne im SMI (finanzen.at)
|
06.11.25
|Schwacher Handel: SMI zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
06.11.25
|Minuszeichen in Zürich: SLI schlussendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
|
06.11.25
|Zurückhaltung in Zürich: SMI fällt nachmittags zurück (finanzen.at)
|
04.11.25
|Starker Wochentag in Zürich: SMI liegt im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Partners Group AGmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Julius Bär
|58,06
|0,42%
|Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
|13 290,00
|-0,15%
|Nestlé SA (Nestle)
|85,62
|0,82%
|Partners Group AG
|1 015,00
|-1,50%
|Roche AG (Genussschein)
|268,40
|1,21%
|Sandoz
|52,88
|-2,51%
|Sika AG
|164,10
|0,43%
|Straumann Holding AG
|103,85
|0,19%
|Swatch (I)
|176,45
|1,96%
|Swiss Re AG
|158,30
|-1,16%
|Temenos AG
|76,90
|-1,28%
|UBS
|32,61
|-1,90%
|VAT
|357,10
|0,31%
|Zurich Insurance AG (Zürich)
|606,40
|-0,20%
Indizes in diesem Artikel
|SLI
|2 005,87
|-0,24%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.