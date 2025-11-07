Straumann Aktie
WKN DE: A3DHHH / ISIN: CH1175448666
|Lohnende Straumann-Anlage?
|
07.11.2025 10:04:27
SPI-Wert Straumann-Aktie: So viel hätte eine Straumann-Kapitalanlage von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurde das Straumann-Papier via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 97,58 CHF. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 10,248 Straumann-Papiere. Die gehaltenen Straumann-Aktien wären am 06.11.2025 991,60 CHF wert, da der Schlussstand 96,76 CHF betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 0,84 Prozent eingebüßt.
Der Straumann-Wert an der Börse wurde auf 15,54 Mrd. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
