SPI-Titel Sulzer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Sulzer-Investment von vor einem Jahr eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Sulzer-Aktien verdienen können.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Sulzer-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Sulzer-Anteile betrug an diesem Tag 76,20 CHF. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 13,123 Sulzer-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 561,68 CHF, da sich der Wert eines Sulzer-Anteils am 18.06.2024 auf 119,00 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 56,17 Prozent.

Insgesamt war Sulzer zuletzt 4,02 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at