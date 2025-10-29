SPI-Wert Sulzer-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Sulzer-Investment von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren Sulzer-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 10 Jahren wurde das Sulzer-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 66,54 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das Sulzer-Papier investiert hätte, hätte er nun 150,288 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Sulzer-Anteile wären am 28.10.2025 20 078,43 CHF wert, da der Schlussstand 133,60 CHF betrug. Aus 10 000 CHF wurden somit 20 078,43 CHF, was einer positiven Performance von 100,78 Prozent entspricht.

Sulzer wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4,51 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at