Swiss Prime Site Aktie

WKN: 927016 / ISIN: CH0008038389

19.11.2025 10:05:09

SPI-Titel Swiss Prime Site-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Swiss Prime Site-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Swiss Prime Site-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurde die Swiss Prime Site-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Swiss Prime Site-Papier 81,20 CHF wert. Bei einem Investment von 10 000 CHF in Swiss Prime Site-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 123,153 Swiss Prime Site-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Swiss Prime Site-Aktie auf 116,10 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 14 298,03 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 42,98 Prozent angewachsen.

Der Swiss Prime Site-Wert an der Börse wurde auf 9,28 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Swiss Prime Site AG 124,50 0,24% Swiss Prime Site AG

