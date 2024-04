SPI-Titel Swissquote-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Swissquote von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Swissquote-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit Swissquote-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 189,30 CHF. Wenn man vor 1 Jahr 100 CHF in die Swissquote-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0,528 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 129,21 CHF, da sich der Wert einer Swissquote-Aktie am 12.04.2024 auf 244,60 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments +29,21 Prozent.

Der Börsenwert von Swissquote belief sich zuletzt auf 3,64 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at