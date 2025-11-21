Thurgauer Kantonalbank Aktie
WKN DE: A110VU / ISIN: CH0231351104
|Lohnende Thurgauer Kantonalbank-Anlage?
|
21.11.2025 10:04:50
SPI-Titel Thurgauer Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Thurgauer Kantonalbank-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Die Thurgauer Kantonalbank-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Thurgauer Kantonalbank-Anteile bei 78,80 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,269 Thurgauer Kantonalbank-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 199,87 CHF, da sich der Wert einer Thurgauer Kantonalbank-Aktie am 20.11.2025 auf 157,50 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 99,87 Prozent vermehrt.
Alle Thurgauer Kantonalbank-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 630,27 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!