SPI-Titel Thurgauer Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Thurgauer Kantonalbank-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Thurgauer Kantonalbank-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Die Thurgauer Kantonalbank-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Thurgauer Kantonalbank-Anteile bei 78,80 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,269 Thurgauer Kantonalbank-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 199,87 CHF, da sich der Wert einer Thurgauer Kantonalbank-Aktie am 20.11.2025 auf 157,50 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 99,87 Prozent vermehrt.

Alle Thurgauer Kantonalbank-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 630,27 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at