SPI-Titel u-blox-Aktie: So viel Gewinn hätte ein u-blox-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Investoren, die vor Jahren in u-blox-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem u-blox-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs des u-blox-Papiers betrug an diesem Tag 71,46 CHF. Bei einem u-blox-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 13,994 u-blox-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen u-blox-Aktien wären am 11.10.2024 1 097,09 CHF wert, da der Schlussstand 78,40 CHF betrug. Damit wäre die Investition 9,71 Prozent mehr wert.

u-blox wurde am Markt mit 579,55 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at