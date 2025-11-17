SPI-Papier u-blox-Aktie: So viel hätten Anleger an einem u-blox-Investment von vor 10 Jahren verloren

Wer vor Jahren in u-blox eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Vor 10 Jahren wurden u-blox-Anteile via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 187,56 CHF. Wenn man vor 10 Jahren 100 CHF in die u-blox-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0,533 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 14.11.2025 auf 134,20 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 71,55 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 28,45 Prozent.

u-blox wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,04 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at