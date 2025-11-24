u-blox Aktie
WKN DE: A0M2K9 / ISIN: CH0033361673
|Lukrative u-blox-Investition?
|
24.11.2025 10:04:16
SPI-Titel u-blox-Aktie: So viel Gewinn hätte ein u-blox-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der u-blox-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die u-blox-Aktie bei 66,60 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die u-blox-Aktie investiert, befänden sich nun 15,015 u-blox-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 135,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 027,03 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments +102,70 Prozent.
u-blox wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,04 Mrd. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
