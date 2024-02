SPI-Titel Vetropack A-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Vetropack A von vor 3 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Vetropack A-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Vetropack A-Papier via Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete die Vetropack A-Aktie bei 58,80 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Vetropack A-Aktie investiert, befänden sich nun 170,068 Vetropack A-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 09.02.2024 auf 34,60 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5 884,35 CHF wert. Das entspricht einer Einbuße um 41,16 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Vetropack A bezifferte sich zuletzt auf 685,91 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at