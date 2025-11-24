SPI-Titel Vetropack A-Aktie: So viel Verlust hätte ein Vetropack A-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Vetropack A-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit Vetropack A-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete die Vetropack A-Aktie bei 55,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das Vetropack A-Papier investiert hätte, befänden sich nun 18,182 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 21.11.2025 auf 20,80 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 378,18 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 62,18 Prozent eingebüßt.

Vetropack A war somit zuletzt am Markt 412,03 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at