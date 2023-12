SPI-Titel Vetropack A-Aktie: So viel wäre ein Investment in Vetropack A von vor 10 Jahren heute wert

Vor Jahren in Vetropack A eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Vetropack A-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Vetropack A-Anteile an diesem Tag 35,80 CHF wert. Wer vor 10 Jahren 10 000 CHF in die Vetropack A-Aktie investiert hat, hat nun 279,330 Anteile im Depot. Die gehaltenen Vetropack A-Aktien wären am 01.12.2023 10 055,87 CHF wert, da der Schlussstand 36,00 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 0,56 Prozent erhöht.

Der Marktwert von Vetropack A betrug jüngst 712,99 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at