SPI-Titel Zuger Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Zuger Kantonalbank von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit Zuger Kantonalbank-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Zuger Kantonalbank-Aktie bei 6 820,00 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 0,015 Zuger Kantonalbank-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 28.05.2024 122,87 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 8 380,00 CHF belief. Die Steigerung von 100 CHF zu 122,87 CHF entspricht einer Performance von +22,87 Prozent.

Zuger Kantonalbank wurde am Markt mit 2,41 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at