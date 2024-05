SPI-Wert Avolta (ex Dufry)-Aktie: Diese Dividende bekommen Avolta (ex Dufry)-Aktionäre

Avolta (ex Dufry)-Aktionäre aufpasst: So hoch fällt die Avolta (ex Dufry)-Ausschüttung aus.

Im Rahmen der Hauptversammlung von SPI-Titel Avolta (ex Dufry) am 15.05.2024 wurde eine Dividende für das Jahr 2023 in Höhe von 0,70 CHF je Aktie vereinbart.

Dividendenrendite im Fokus

Zum SIX-Schluss ging der Avolta (ex Dufry)-Anteilsschein am Tag der Hauptversammlung bei 38,40 CHF aus dem Handel. Der Avolta (ex Dufry)-Anteilsschein wird am heutigen Donnerstag Ex-Dividende gehandelt. Der Dividendenabschlag kann einen optisch negativen Einfluss auf den Avolta (ex Dufry)-Aktienkurs haben. Die Auszahlung der Aktionärsvergütung an die Avolta (ex Dufry)-Anleger erfolgt kurze Zeit später. Avolta (ex Dufry) weist für das Jahr 2023 eine Dividendenrendite von 2,12 Prozent auf. Damit verbesserte sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr, als sie noch 0,00 Prozent betrug.

Tatsächliche Rendite verglichen mit Avolta (ex Dufry)-Aktienkurs

Im Zeitraum von 5 Jahren verringerte sich Avolta (ex Dufry)-Aktienkurs via SIX um 53,37 Prozent. Die wirkliche Rendite (Kurs + Dividende) hat mit -50,79 Prozent dennoch mehr zugenommen als der Aktienkurs.

Avolta (ex Dufry)- Dividendenschätzung

Für 2024 sehen Analysten von FactSet eine Erhöhung der Dividende auf 0,78 CHF voraus. Die Dividendenrendite würde somit laut FactSet-Schätzungen auf 2,05 Prozent abnehmen.

Fundamentaldaten der Avolta (ex Dufry)-Aktie

Die Börsenbewertung des SPI-Unternehmens Avolta (ex Dufry) steht aktuell bei 5,822 Mrd. CHF. Das Avolta (ex Dufry)-KGV beläuft sich aktuell auf 51,65. 2023 setzte Avolta (ex Dufry) 12,790 Mrd. CHF um und erzielte einen Gewinn je Aktie von 0,64 CHF.

Redaktion finanzen.at