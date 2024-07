SPI-Wert Baloise-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Baloise von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren in Baloise eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Baloise-Anteilen an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 131,50 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Baloise-Aktie investiert, befänden sich nun 76,046 Baloise-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 12.07.2024 12 235,74 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 160,90 CHF belief. Das kommt einer Steigerung um 22,36 Prozent gleich.

Der Börsenwert von Baloise belief sich zuletzt auf 7,31 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at