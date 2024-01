SPI-Wert Banque Cantonale du Jura SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Banque Cantonale du Jura SA von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Banque Cantonale du Jura SA-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem Banque Cantonale du Jura SA-Papier statt. Der Schlusskurs des Banque Cantonale du Jura SA-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 67,00 CHF. Bei einem Banque Cantonale du Jura SA-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,493 Banque Cantonale du Jura SA-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Banque Cantonale du Jura SA-Papiers auf 50,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 74,63 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments -25,37 Prozent.

Insgesamt war Banque Cantonale du Jura SA zuletzt 150,89 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at