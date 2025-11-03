BB Biotech Aktie
WKN DE: A0NFN3 / ISIN: CH0038389992
|Lohnende BB Biotech-Anlage?
|
03.11.2025 10:04:18
SPI-Wert BB Biotech-Aktie: So viel Verlust hätte eine BB Biotech-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Vor 5 Jahren wurde das BB Biotech-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die BB Biotech-Anteile bei 61,45 CHF. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 CHF in die BB Biotech-Aktie investierten, hätten nun 16,273 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Anteile wären am 31.10.2025 668,84 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 41,10 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 33,12 Prozent verkleinert.
Zuletzt ergab sich für BB Biotech eine Börsenbewertung in Höhe von 2,26 Mrd. CHF. Am 11.12.1997 fand der erste Handelstag der BB Biotech-Aktie an der Börse SWX statt. Der Erstkurs der BB Biotech-Aktie lag beim Börsengang bei 27,87 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
