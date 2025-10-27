SPI-Titel BB Biotech-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BB Biotech-Investment von vor 3 Jahren verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die BB Biotech-Aktie Anlegern gebracht.

BB Biotech-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen BB Biotech-Anteile an diesem Tag bei 54,90 CHF. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 100 CHF in die BB Biotech-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,821 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 39,80 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 72,50 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 27,50 Prozent abgenommen.

BB Biotech markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2,20 Mrd. CHF. Der erste Handelstag der BB Biotech-Anteile an der Börse SWX war der 11.12.1997. Der erste festgestellte Kurs des BB Biotech-Papiers lag damals bei 27,87 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at