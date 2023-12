SPI-Wert Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Berner Kantonalbank (BEKB) von vor 5 Jahren eingefahren

Die Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 198,60 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das Berner Kantonalbank (BEKB)-Papier investiert hätte, befänden sich nun 5,035 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 193,35 CHF, da sich der Wert einer Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktie am 11.12.2023 auf 237,00 CHF belief. Das entspricht einem Anstieg um 19,34 Prozent.

Alle Berner Kantonalbank (BEKB)-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,17 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at