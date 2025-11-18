SPI-Wert Bossard-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bossard von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Bossard-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Bossard-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Bossard-Anteile betrug an diesem Tag 101,60 CHF. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 CHF in die Bossard-Aktie investierten, hätten nun 9,843 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Bossard-Aktie auf 155,60 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 531,50 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 53,15 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Bossard belief sich jüngst auf 1,23 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at