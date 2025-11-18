Bossard Aktie
WKN DE: A111WS / ISIN: CH0238627142
|Rentabler Bossard-Einstieg?
|
18.11.2025 10:03:39
SPI-Wert Bossard-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bossard von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Bossard-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Bossard-Anteile betrug an diesem Tag 101,60 CHF. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 CHF in die Bossard-Aktie investierten, hätten nun 9,843 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Bossard-Aktie auf 155,60 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 531,50 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 53,15 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von Bossard belief sich jüngst auf 1,23 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Bossard AGmehr Nachrichten
|
10:03
|SPI-Wert Bossard-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bossard von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
11.11.25
|SPI-Wert Bossard-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bossard von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
05.11.25