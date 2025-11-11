Bossard Aktie
SPI-Wert Bossard-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bossard von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit dem Bossard-Papier statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 157,40 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die Bossard-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,635 Bossard-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 103,18 CHF, da sich der Wert eines Bossard-Papiers am 10.11.2025 auf 162,40 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 3,18 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von Bossard belief sich zuletzt auf 1,26 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
