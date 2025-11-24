SPI-Wert Calida-Aktie: So viel Verlust hätte ein Calida-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Calida-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Das Calida-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 46,52 CHF. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 100 CHF in die Calida-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2,150 Anteilen. Die gehaltenen Calida-Aktien wären am 21.11.2025 26,05 CHF wert, da der Schlussstand 12,12 CHF betrug. Das kommt einer Abnahme um 73,95 Prozent gleich.

Die Marktkapitalisierung von Calida bezifferte sich zuletzt auf 84,64 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at