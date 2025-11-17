Börse Zürich in Rot: SPI legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein

Zum Handelsende tendierte der SPI im SIX-Handel 0,42 Prozent tiefer bei 17 318,97 Punkten. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,243 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,067 Prozent auf 17 403,24 Punkte an der Kurstafel, nach 17 391,52 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 17 278,23 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 17 420,20 Zählern.

SPI-Performance auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 17.10.2025, wies der SPI einen Stand von 17 361,83 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, wurde der SPI mit 16 768,59 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.11.2024, wies der SPI einen Wert von 15 488,11 Punkten auf.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 11,60 Prozent zu. Das Jahreshoch des SPI beträgt derzeit 17 689,35 Punkte. Bei 14 361,69 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top- und Flop-Aktien im SPI

Die stärksten Aktien im SPI sind aktuell SIG Group (+ 9,33 Prozent auf 8,85 CHF), Pierer Mobility (ex KTM Industries) (+ 8,43 Prozent auf 14,40 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (+ 8,39 Prozent auf 0,16 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (+ 4,76 Prozent auf 15,84 CHF) und Züblin (Zueblin Immobilien (+ 4,07 Prozent auf 46,00 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen hingegen BioVersys (-9,27 Prozent auf 22,50 CHF), Relief Therapeutics (-6,86 Prozent auf 2,72 CHF), HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) (-5,85 Prozent auf 1,48 CHF), COLTENE (-5,14 Prozent auf 46,10 CHF) und GAM (-5,00 Prozent auf 0,16 CHF).

Welche SPI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im SPI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 3 995 411 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SPI mit einer Marktkapitalisierung von 259,306 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der SPI-Aktien im Fokus

2025 hat die Relief Therapeutics-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI inne. Die OC Oerlikon-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,53 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at