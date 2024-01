SPI-Wert COLTENE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in COLTENE von vor einem Jahr bedeutet

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die COLTENE-Aktie gebracht.

Vor 1 Jahr wurde das COLTENE-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des COLTENE-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 76,70 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 130,378 COLTENE-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 57,90 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 7 548,89 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 24,51 Prozent eingebüßt.

COLTENE erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 345,24 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at