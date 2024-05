SPI-Wert DKSH-Aktie: Wäre ein DKSH-Investment vor 5 Jahren inzwischen lukrativ?

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in DKSH-Aktien gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades DKSH-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die DKSH-Anteile bei 61,25 CHF. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 CHF in die DKSH-Aktie investierten, hätten nun 163,265 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen DKSH-Anteile wären am 14.05.2024 10 057,14 CHF wert, da der Schlussstand 61,60 CHF betrug. Die Steigerung von 10 000 CHF zu 10 057,14 CHF entspricht einer Performance von +0,57 Prozent.

DKSH wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4,05 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at