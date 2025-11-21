DKSH Aktie

DKSH für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JU9U / ISIN: CH0126673539

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
21.11.2025 07:00:14

DKSH Appoints Patrik Grande as new Head Business Unit Healthcare

DKSH Management Ltd. / Key word(s): Personnel
DKSH Appoints Patrik Grande as new Head Business Unit Healthcare

21.11.2025 / 07:00 CET/CEST

Media Release

DKSH appoints Patrik Grande as new Head Business Unit Healthcare and new member of the Executive Committee. He follows Bijay Singh who will retire after eleven years at DKSH.

Zurich, Switzerland, November 21, 2025 – DKSH today announced the appointment of Patrik Grande as new Head Business Unit Healthcare as of January 2026. Currently Vice President, Commercial Outsourcing & Cluster Head APAC, he will be a member of DKSH’s Executive Committee, report to CEO Stefan P. Butz, and will relocate from Bangkok to Singapore within the next year. Patrik Grande follows Bijay Singh who will begin his retirement on March 31, 2026, after eleven years at DKSH.

Patrik Grande is a well-seasoned and accomplished leader with more than 20 years of experience in the global pharmaceutical industry. He joined DKSH in 2022 as Vice President, Business Unit Healthcare Thailand, following a successful two-decade career at Novartis. During his time at Novartis, he held increasingly senior leadership roles across multiple markets, including South Korea, Malaysia, the United Kingdom, Switzerland, Russia, and Spain. Since joining DKSH, Patrik has revitalized the Healthcare business in Thailand and delivered growth. In his role as Vice President, Commercial Outsourcing & Cluster Head APAC, he strengthened the strategic commercial outsourcing pillar, expanded the robust regional capabilities, delivering growth and driving strategic progress across the region. A Spanish citizen, Patrik holds a Master’s degree in Business Administration from IESE Business School.

Bijay Singh leaves behind an outstanding legacy after eleven years at DKSH, including nearly nine years as Head Business Unit Healthcare and Member of the Executive Committee. Bijay Singh joined DKSH as Vice President, Global Business Development for Business Unit Healthcare in 2015. His tenure was marked by significant achievements such as building robust commercial outsourcing capabilities, driving strategic M&As, expanding the Healthcare business into new markets such as Australia, the Philippines, and South Korea, and fostering a strong talent pipeline.

Stefan P. Butz, CEO, said: “I would like to thank Bijay for his outstanding legacy at DKSH and his significant contributions to our success. I am delighted that Patrik, an exceptional internal talent, will take over as Head of Business Unit Healthcare. His appointment reflects our confidence in his capabilities, the energy and proven ability to develop talent as well as organizations, and bringing teams together to translate our vision into execution with excellence. Together with our proven leadership team, Patrik is well positioned to take our Healthcare business to the next level.”

About DKSH
For 160 years, DKSH has been delivering growth for companies in Asia and beyond across its Business Units Healthcare, Consumer Goods, Performance Materials, and Technology. As a leading Market Expansion Services provider, DKSH offers sourcing, market insights, marketing and sales, eCommerce, distribution and logistics as well as after-sales services, following its purpose of enriching people’s lives. DKSH is a participant of the United Nations Global Compact and adheres to its principles-based approach to responsible business. Listed on the SIX Swiss Exchange, DKSH operates in 36 markets with 28,060 specialists, generating net sales of CHF 11.1 billion in 2024. www.dksh.com

For further information, please contact:

 

DKSH Holding Ltd.

Till Leisner

Head, Investor & Media Relations, Sustainability

Phone +41 44 386 7315 

till.leisner@dksh.com
 

Melanie Grüter

Manager, Group Media Relations
Phone +41 44 386 7211 

melanie.grueter@dksh.com


End of Media Release
View original content: EQS News

Language: English
Company: DKSH Management Ltd.
Wiesenstrasse 8
8008 Zurich
Switzerland
Phone: 044 386 72 72
E-mail: media@dksh.com
Internet: www.dksh.com
ISIN: CH0126673539
Valor: 12667353
Listed: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 2233872

 
End of News EQS News Service

2233872  21.11.2025 CET/CEST

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu DKSH AGmehr Nachrichten

Analysen zu DKSH AGmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

DKSH AG 57,60 -2,21% DKSH AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:00 Update bei David Einhorns Top 10: So hat Greenlight Capital im 3. Quartal 2025 investiert
20.11.25 NVIDIA, Microsoft & Co.: Auf diese Aktien setzte die Deutsche Bank im dritten Quartal 2025
20.11.25 Die Top-US-Titel der UBS: Ein Blick auf das Portfolio des Schweizer Finanzriesen
19.11.25 Soros strukturiert sein Depot neu: So investierte der Starinvestor im Q3 2025
18.11.25 Berkshire setzt auf Alphabet: Buffett räumt sein Portfolio im 3. Quartal 2025 um

Börse aktuell - Live Ticker

Sorge um ausbleibende US-Leitzinssenkung: Schwache Vorgaben für den ATX -- Asiens Börsen mit teils deutlichen Verlusten
Am heimischen Aktienmarkt ist mit Verlusten zu rechnen. In Fernost sind am Freitag teils deutliche Abschläge zu sehen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen