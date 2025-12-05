Elma Electronic Aktie
WKN: 903969 / ISIN: CH0005319162
|Profitables Elma Electronic-Investment?
|
05.12.2025 10:03:38
SPI-Wert Elma Electronic-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Elma Electronic von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit Elma Electronic-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 360,00 CHF. Wer vor 10 Jahren 100 CHF in die Elma Electronic-Aktie investiert hat, hat nun 0,278 Anteile im Depot. Die gehaltenen Elma Electronic-Aktien wären am 04.12.2025 350,00 CHF wert, da der Schlussstand 1 260,00 CHF betrug. Das entspricht einem Zuwachs um 250,00 Prozent.
Alle Elma Electronic-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 290,18 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|Elma Electronic AG (N)
|1 260,00
|0,00%
