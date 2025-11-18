SPI-Wert Emmi-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Emmi von vor 5 Jahren bedeutet

Heute vor 5 Jahren wurde die Emmi-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Emmi-Anteile betrug an diesem Tag 878,00 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,114 Emmi-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 81,21 CHF, da sich der Wert einer Emmi-Aktie am 17.11.2025 auf 713,00 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 18,79 Prozent abgenommen.

Zuletzt ergab sich für Emmi eine Börsenbewertung in Höhe von 3,81 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at