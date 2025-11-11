Emmi Aktie
WKN: 798263 / ISIN: CH0012829898
|Profitables Emmi-Investment?
|
11.11.2025 10:03:38
SPI-Titel Emmi-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Emmi von vor 3 Jahren bedeutet
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit dem Emmi-Papier statt. Zur Schlussglocke war das Emmi-Papier an diesem Tag 810,00 CHF wert. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 12,346 Emmi-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 8 913,58 CHF, da sich der Wert eines Emmi-Papiers am 10.11.2025 auf 722,00 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 10,86 Prozent verkleinert.
Jüngst verzeichnete Emmi eine Marktkapitalisierung von 3,86 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
