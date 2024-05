SPI-Wert Fundamenta Real Estate-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fundamenta Real Estate von vor einem Jahr eingefahren

Am 30.05.2023 wurde das Fundamenta Real Estate-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 16,20 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in Fundamenta Real Estate-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 617,284 Fundamenta Real Estate-Aktien. Die gehaltenen Fundamenta Real Estate-Aktien wären am 29.05.2024 10 185,19 CHF wert, da der Schlussstand 16,50 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 1,85 Prozent gesteigert.

Alle Fundamenta Real Estate-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 494,63 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at