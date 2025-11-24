SPI-Wert Georg Fischer-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Georg Fischer von vor einem Jahr angefallen

Bei einem frühen Investment in Georg Fischer-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Vor 1 Jahr wurde das Georg Fischer-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 65,45 CHF. Wer vor 1 Jahr 10 000 CHF in die Georg Fischer-Aktie investiert hat, hat nun 152,788 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 21.11.2025 auf 51,55 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7 876,24 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 21,24 Prozent eingebüßt.

Am Markt war Georg Fischer jüngst 4,22 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at