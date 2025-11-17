Georg Fischer Aktie

WKN DE: A3DHG1 / ISIN: CH1169151003

17.11.2025 10:03:54

SPI-Titel Georg Fischer-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Georg Fischer von vor 10 Jahren verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Georg Fischer-Aktien verdienen können.

Das Georg Fischer-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Georg Fischer-Papier an diesem Tag 31,55 CHF wert. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 31,696 Georg Fischer-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 14.11.2025 1 671,95 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 52,75 CHF belief. Das entspricht einem Zuwachs um 67,19 Prozent.

Der Börsenwert von Georg Fischer belief sich zuletzt auf 4,32 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

