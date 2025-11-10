Georg Fischer Aktie
WKN DE: A3DHG1 / ISIN: CH1169151003
|Georg Fischer-Anlage
|
10.11.2025 10:03:57
SPI-Papier Georg Fischer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Georg Fischer-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit dem Georg Fischer-Papier statt. Zum Handelsende standen Georg Fischer-Anteile an diesem Tag bei 52,20 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die Georg Fischer-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,916 Georg Fischer-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 97,41 CHF, da sich der Wert eines Georg Fischer-Anteils am 07.11.2025 auf 50,85 CHF belief. Das entspricht einer Einbuße um 2,59 Prozent.
Der Georg Fischer-Wert an der Börse wurde auf 4,17 Mrd. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
