SPI-Wert Klingelnberg-Aktie: So viel Verlust hätte eine Klingelnberg-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Klingelnberg-Einstiegs gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurde die Klingelnberg-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren Klingelnberg-Anteile an diesem Tag 13,45 CHF wert. Bei einer 100-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 7,435 Klingelnberg-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 11.11.2025 75,09 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 10,10 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 24,91 Prozent verringert.

Alle Klingelnberg-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 92,28 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at