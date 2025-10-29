Klingelnberg Aktie
WKN DE: A2JNTA / ISIN: CH0420462266
|Performance unter der Lupe
|
29.10.2025 10:04:44
SPI-Papier Klingelnberg-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Klingelnberg-Investment von vor 5 Jahren verloren
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Klingelnberg-Papier via Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Klingelnberg-Anteile betrug an diesem Tag 14,50 CHF. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 68,966 Klingelnberg-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 28.10.2025 auf 10,55 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 727,59 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 27,24 Prozent.
Der Börsenwert von Klingelnberg belief sich zuletzt auf 93,33 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Klingelnberg AGmehr Nachrichten
|
29.10.25
|SPI-Papier Klingelnberg-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Klingelnberg-Investment von vor 5 Jahren verloren (finanzen.at)
|
22.10.25
|SPI-Titel Klingelnberg-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Klingelnberg von vor 3 Jahren verloren (finanzen.at)
|
16.10.25
|Handel in Zürich: SPI zeigt sich am Donnerstagnachmittag fester (finanzen.at)
|
16.10.25
|Gute Stimmung in Zürich: SPI verbucht mittags Zuschläge (finanzen.at)
|
15.10.25
|SPI-Wert Klingelnberg-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Klingelnberg von vor einem Jahr angefallen (finanzen.at)
|
07.10.25