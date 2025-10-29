SPI-Papier Klingelnberg-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Klingelnberg-Investment von vor 5 Jahren verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Klingelnberg gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Klingelnberg-Papier via Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Klingelnberg-Anteile betrug an diesem Tag 14,50 CHF. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 68,966 Klingelnberg-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 28.10.2025 auf 10,55 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 727,59 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 27,24 Prozent.

Der Börsenwert von Klingelnberg belief sich zuletzt auf 93,33 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at