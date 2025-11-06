Kuros Aktie

Kuros für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ALS5 / ISIN: CH0325814116

Hochrechnung 06.11.2025 10:03:50

SPI-Wert Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Kuros (Kuros Biosciences)-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Kuros (Kuros Biosciences)-Anteile via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Kuros (Kuros Biosciences)-Anteile betrug an diesem Tag 27,50 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 363,636 Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 05.11.2025 10 436,36 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 28,70 CHF belief. Die Steigerung von 10 000 CHF zu 10 436,36 CHF entspricht einer Performance von +4,36 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Kuros (Kuros Biosciences) eine Börsenbewertung in Höhe von 1,18 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Kuros (Kuros Biosciences) 29,70 0,51% Kuros (Kuros Biosciences)

Börse aktuell - Live Ticker

ATX fester -- DAX schwächer -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt steigt am Freitag, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegt. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

