SPI-Wert Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Kuros (Kuros Biosciences)-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 10 Jahren wurde die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 32,31 CHF wert. Wer vor 10 Jahren 1 000 CHF in die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie investiert hat, hat nun 30,951 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 908,11 CHF, da sich der Wert einer Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie am 29.10.2025 auf 29,34 CHF belief. Die Abnahme von 1 000 CHF zu 908,11 CHF entspricht einer negativen Performance von 9,19 Prozent.

Kuros (Kuros Biosciences) wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,14 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at