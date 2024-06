SPI-Wert LEM-Aktie: LEM-Aktionäre bekommen weniger Dividende ausgezahlt

Im Rahmen der Hauptversammlung von SPI-Wert LEM am 27.06.2024 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2024 in Höhe von 50,00 CHF je Aktie beschlossen. Damit wurde die LEM-Dividende im Vorjahresvergleich um 3,85 Prozent geschrumpft. Die Gesamtausschüttung von LEM beziffert sich auf 59,25 Mio. CHF. Damit wurde die LEM-Gesamtdividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 4,02 Prozent erhöht.

Entwicklung der Dividendenrendite

Am Tag der Hauptversammlung ging das LEM-Papier via SIX bei einem Wert von 1 464,00 CHF aus dem Geschäft. Das LEM-Wertpapier wird am heutigen Freitag mit Dividendenabschlag gehandelt. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei der LEM-Aktie optisch zu teils deutlichen Verlusten kommen. Kurze Zeit später erfolgt die Dividendenauszahlung an die Anteilseigner. Für das Jahr 2024 beträgt die Dividendenrendite des LEM-Wertpapiers 2,93 Prozent. Die Dividendenrendite stieg damit im Vergleich zum Vorjahr, als sie noch 2,64 Prozent betrug.

Kursentwicklung vs. reale Rendite

Innerhalb von 5 Jahren ist der Aktienkurs von LEM via SIX 6,71 Prozent gestiegen. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Zugewinn von 7,72 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

LEM-Dividendenvorhersage

Für das Jahr 2025 gehen FactSet-Experten von einer Erhöhung der Dividende auf 51,40 CHF aus. Somit würde die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 3,53 Prozent zulegen.

LEM-Kerndaten

Die Börsenbewertung des SPI-Unternehmens LEM steht aktuell bei 1,670 Mrd. CHF. Das KGV von LEM beläuft sich aktuell auf 29,75. 2024 setzte LEM 405,780 Mio. CHF um und erzielte ein EPS von 57,35 CHF.

Redaktion finanzen.at