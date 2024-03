SPI-Wert LEM-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in LEM von vor 3 Jahren bedeutet

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem LEM-Papier statt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 1 950,00 CHF. Wenn man vor 3 Jahren 100 CHF in die LEM-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0,051 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 19.03.2024 auf 1 586,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 81,33 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments -18,67 Prozent.

LEM erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,80 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at