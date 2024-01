SPI-Wert LEM-Aktie: Wäre ein LEM-Investment vor einem Jahr inzwischen lukrativ?

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die LEM-Aktie Investoren gebracht.

Vor 1 Jahr wurde die LEM-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 1 948,00 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,051 LEM-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 16.01.2024 auf 1 952,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 100,21 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 0,21 Prozent angezogen.

Der LEM-Wert an der Börse wurde auf 2,21 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at