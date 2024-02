SPI-Wert Leonteq-Aktie: So viel hätte eine Investition in Leonteq von vor 5 Jahren gekostet

Wer vor Jahren in Leonteq eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Leonteq-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Leonteq-Aktie bei 45,86 CHF. Investoren, die vor 5 Jahren 100 CHF in die Leonteq-Aktie investierten, hätten nun 2,181 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 30.01.2024 70,21 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 32,20 CHF belief. Die Abnahme von 100 CHF zu 70,21 CHF entspricht einer negativen Performance von 29,79 Prozent.

Der Börsenwert von Leonteq belief sich zuletzt auf 580,77 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at