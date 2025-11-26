SPI-Wert Leonteq-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Leonteq von vor 3 Jahren verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Leonteq-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Leonteq-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 43,90 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Leonteq-Aktie investiert, befänden sich nun 22,779 Leonteq-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 343,96 CHF, da sich der Wert eines Leonteq-Papiers am 25.11.2025 auf 15,10 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 65,60 Prozent verkleinert.

Alle Leonteq-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 262,01 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at