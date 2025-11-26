Leonteq Aktie
WKN DE: A1J642 / ISIN: CH0190891181
|Lukrative Leonteq-Investition?
|
26.11.2025 10:03:57
SPI-Wert Leonteq-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Leonteq von vor 3 Jahren verloren
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Leonteq-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 43,90 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Leonteq-Aktie investiert, befänden sich nun 22,779 Leonteq-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 343,96 CHF, da sich der Wert eines Leonteq-Papiers am 25.11.2025 auf 15,10 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 65,60 Prozent verkleinert.
Alle Leonteq-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 262,01 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!