WKN DE: A14R33 / ISIN: CH0276837694

mobilezone-Investition im Blick 08.12.2025 10:04:39

SPI-Papier mobilezone-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in mobilezone von vor 3 Jahren bedeutet

Vor Jahren in mobilezone-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Das mobilezone-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 15,72 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das mobilezone-Papier investiert hätte, hätte er nun 63,613 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des mobilezone-Papiers auf 12,12 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 770,99 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 22,90 Prozent abgenommen.

Die Marktkapitalisierung von mobilezone bezifferte sich zuletzt auf 523,42 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

