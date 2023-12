SPI-Wert mobilezone-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in mobilezone von vor einem Jahr bedeutet

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die mobilezone-Aktie gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades mobilezone-Anteilen via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das mobilezone-Papier 16,44 CHF wert. Wer vor 1 Jahr 100 CHF in die mobilezone-Aktie investiert hat, hat nun 6,083 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 01.12.2023 80,41 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 13,22 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 19,59 Prozent.

Der Börsenwert von mobilezone belief sich zuletzt auf 569,76 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at