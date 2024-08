SPI-Wert Mobimo-Aktie: So viel hätte eine Investition in Mobimo von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Mobimo-Aktie Investoren gebracht.

Am 31.07.2014 wurde die Mobimo-Aktie via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 160,59 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Mobimo-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0,623 Mobimo-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Mobimo-Papiers auf 265,50 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 165,33 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +65,33 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Mobimo eine Börsenbewertung in Höhe von 1,92 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at