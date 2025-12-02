Romande Energie Aktie
WKN DE: A3EEVK / ISIN: CH1263676327
|Investmentbeispiel
|
02.12.2025 10:03:57
SPI-Wert Romande Energie-Aktie: So viel Verlust hätte eine Romande Energie-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Romande Energie-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 44,60 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2,242 Romande Energie-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Romande Energie-Anteile wären am 01.12.2025 98,88 CHF wert, da der Schlussstand 44,10 CHF betrug. Damit wäre die Investition 1,12 Prozent weniger wert.
Zuletzt verbuchte Romande Energie einen Börsenwert von 1,15 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
